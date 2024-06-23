ISW: США могут изменить планы Украины на применение F-16 23.06.2024, 10:57

Эксперты указали на важный нюанс.

Российская противвоздушная оборона снизит эффективность полученных Украиной истребителей F-16, если США не позволят Киеву использовать тактические баллистические ракеты ATACMS для уничтожения систем ПВО на территории РФ. Летчикам Вооруженных сил Украины придется действовать на F-16 в опасном воздушном пространстве, если политика США продолжит предоставлять «убежище» России, защищающее российские силы от ATACMS.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны Institute for the Study of War, ISW) за 22 июня. Как отмечают аналитики, российская ПВО сможет прикрыть до 48% воздушного пространства Украины, если РФ разместит пусковые установки С-400 «Триумф» на своей территории за пределами досягаемости HIMARS, вооруженных ракетами GMLRS.

Такое развертывание российской ПВО усложнит способность Украины использовать пилотируемую авиацию ближе к прифронтовым зонам или против районов, откуда исходит угроза от российских самолетов, беспилотников и ракет, говорится в отчете.

США могут сломать планы Украины на применение F-16 – ISW

При этом в ISW продолжают считать, что силы Украины смогут объединить авиацию для поддержки наземных операций, если украинские военные получат достаточное количество истребителей, западные партнеры подготовят достаточно квалифицированных пилотов и если Украине удастся ослабить возможности российской ПВО.

Частичная отмена «неприкосновенности» РФ уже дала «чистый положительный эффект, подчеркнув мощный скрытый потенциал, которого можно достичь благодаря более масштабным политическим изменениям», заявили в Институте изучения войны.

Аналитики напомнили о статье американской газеты The Washington Post, которая сообщила, что изменение политики администрации президента США Джо Байдена, позволяющее украинским силам наносить удары по ограниченным частям РФ в конце мая 2024 года – несмотря на то, что они были весьма ограниченными – позволило Украине наносить удары «по районам, где сосредоточено [российское] оборудование», и по местам, откуда наносятся ракетные удары против Украины.

The Washington Post также процитировала командира разведывательного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко который заявил, что РФ не нанесла ни одного ракетного удара С-300 по Харькову (вероятно, и по области с тех пор, как администрация Байдена частично отменила запрет на удары американским оружием по РФ в конце мая 2024 года.

В свою очередь агентство Associated Press сообщило 22 июня, что украинские силы нанесли удары по войскам и системам ПВО России в пределах 20 км внутри российской территории.

Журналисты процитировали командующего украинской артиллерией, который заявил, что украинские силы использовали HIMARS для уничтожения российской колонны вдоль границы, ожидающей приказа войти в Украину.

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил Washington Post, что ситуация в Харькове «значительно изменилась» после того, как США частично сняли ограничения.

В докладе Washington Post отмечается, что удары российских планирующих бомб по Харьковщине не уменьшились, что подчеркивает необходимость разрешить Украине наносить удары по российским авиабазам и усилить возможности ПВО Украины.

«Запад сохраняет возможность существенно сорвать российские операции в масштабе, позволяя Украине использовать предоставленное Западом оружие для нанесения ударов по оперативному тылу и глубоким тылам России на российской территории», – говорится в отчете ISW.