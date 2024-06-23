Белорусам рассказали, зачем нужно бить по столу сушеной рыбой 6 23.06.2024, 13:11

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Это не ритуал, а очень практичное действие.

В Instagram рынка «Новый Лебяжий» рассказали, зачем бьют по столу сушеной рыбой. Такое действо часто можно увидеть не только в жизни, но и в старых советских фильмах.

– Это не ритуальное действие и не обряд посвящения в «настоящие мужики», а вполне практический способ облегчить чистку, – уверяют админы блога. – При ударе о твердую поверхность кожа вместе с рыбьей чешуей частично начинает отслаиваться от рыбьей тушки и в результате процесс очистки сушеной рыбки становится легче.

Способ этот работает только с твердой сухой рыбой, вяленую и копчеую так молотить не стоит, отмечают в Таборах.