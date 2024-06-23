СМИ: Ракеты ATACMS ударили по Севастополю 2 23.06.2024, 13:53

5,404

Вспыхнул пожар, Керченский мост перекрыт.

Мощные взрывы прогремели в нескольких городах временного оккупированного Крыма в воскресенье, 23 июня. Российские оккупанты заявляют о ракетной атаке.

Об этом сообщает местный Telegram-канал «Крымский ветер».

Взрывы слышали в районе Севастополя. Местные Telegram-каналы пишут о громких звуках в районе Севастопольской и Казачьей бухт. Позже там заметили дым.

Также сообщается о взрывах в Балаклаве и Инкермане. Есть информация о работе российской ПВО в районе Евпатории и Сак.

В сети также отмечают, что в Севастополе слышали звуки стрельбы.

Так называемый «губернатор» Севастополя Михаил Развожаев заявил об ракетной атаке и якобы работе ПВО. Движение по Крымскому мосту перекрыли.

Местные паблики пишут, что Крым атакуют ракетами ATACMS, а в Севастополе вспыхнул пожар из-за падения обломков ракет.

Обновлено в 14:05

Развожаев заявил, что над Черным морем «уничтожили пять воздушных целей», но обломки упали в прибрежную зону. В результате ранены несколько человек и возникли два пожара.