СМИ: Ракеты ATACMS ударили по Севастополю

СМИ: Ракеты ATACMS ударили по Севастополю2
- 23.06.2024, 13:53
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Вспыхнул пожар, Керченский мост перекрыт.
Мощные взрывы прогремели в нескольких городах временного оккупированного Крыма в воскресенье, 23 июня. Российские оккупанты заявляют о ракетной атаке.
Об этом сообщает местный Telegram-канал «Крымский ветер».
Взрывы слышали в районе Севастополя. Местные Telegram-каналы пишут о громких звуках в районе Севастопольской и Казачьей бухт. Позже там заметили дым.
Также сообщается о взрывах в Балаклаве и Инкермане. Есть информация о работе российской ПВО в районе Евпатории и Сак.
В сети также отмечают, что в Севастополе слышали звуки стрельбы.
Так называемый «губернатор» Севастополя Михаил Развожаев заявил об ракетной атаке и якобы работе ПВО. Движение по Крымскому мосту перекрыли.
Местные паблики пишут, что Крым атакуют ракетами ATACMS, а в Севастополе вспыхнул пожар из-за падения обломков ракет.
Обновлено в 14:05
Развожаев заявил, что над Черным морем «уничтожили пять воздушных целей», но обломки упали в прибрежную зону. В результате ранены несколько человек и возникли два пожара.