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Полина Шарендо-Панасюк провела 70 дней в ШИЗО с начала года

  • 23.06.2024, 19:35
Полина Шарендо-Панасюк провела 70 дней в ШИЗО с начала года

Сейчас политзаключенная в СИЗО ждет нового суда.

Политзаключенная Полина Шарендо-Панасюк провела 70 дней в ШИЗО с начала года. Об этом сообщил ее муж Андрей Шарендо.

«Последние месяцы для Полины были особенно тяжелыми. Только за первые пять месяцев этого года в колонии ее 70 дней держали в штрафном изоляторе. Физическое и моральное давление. Полгода полной изоляции от внешнего мира. Мы даже и близко не знаем, чем Полине угрожали, что с ней делали, чтобы снять то пропагандистское видео. И ложныя обещания, что она сможет увидеть своих детей, которых не видела три с половиной года.

И в конце концов, как удар под дых, новое уголовное дело и новый этап. Мы не знаем, что с Полиной случилось в мае в колонии перед этапом, но в СИЗО она приехала почти без вещей. Возможно, ей сказали, что везут освобождать», — написал Андрей Шарендо в Facebook.

Полина — активистка из Бреста. Ее задержали в январе 2021 года. Сначала ее осудили на два года колонии по статьям об оскорблении Лукашенко, представителя власти и насилии либо угрозе насилием милиционеру (статьи 369, 368 и 364 УК). А после дважды продлевали срок — заводили дела по статье о неповиновении администрации колонии (статья 411 УК).

Полина должна была выйти из колонии 21 мая 2024 года, но на нее завели новое дело.

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