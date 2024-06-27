Как в Беларуси поменять водительское удостоверение
- 27.06.2024, 19:19
Что нужно сделать и сколько это будет стоить.
В Беларуси с марта начали выдавать водительские удостоверения сроком на 20 лет. Раньше водительские «корочки» действовали только 10 лет. Smartpress.by рассказал, как получить новые права и сколько это будет стоить.
Когда нужно менять водительское удостоверение?
самая очевидная причина — окончание срока действия удостоверения;
смена фамилии, имени или отчества (например, после замужества или расторжении брака);
из-за износа документа, его утери или в правах указана неверная информация (например опечатка в фамилии);
получение допуска к управлению новой категорией транспорта;
получение ограничений по медицинским показаниям.
Поменять права можно заранее, ограничений в законе на этот счет нет. Отсчет срока действия нового документа начнется с даты обмена.
Готовим документы. Что нужно?
Для замены водительских прав нужны:
паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
водительское удостоверение, которое нужно поменять;
Сдавать экзамены на права после истечения срока действия водительского удостоверения не нужно.
медицинская справка, подтверждающая годность к управлению автомобилем или мотоциклом;
заявление на замену прав;
документы, подтверждающие оплату этой административной процедуры.
Водительская медсправка. Как получить?
В Минске получить справку можно в 24-ой Городской поликлинике спецмедосмотров.
Принимают в поликлинике по предварительной записи:
заказать талон онлайн можно онлайн;
по телефонам +375 17 311 10 18; +375 44 735 74 46; +375 29 559 45 77;
или записаться лично в поликлинике в столе справок.
С собой нужно взять:
паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
выписку из медицинских документов;
две фотографии размером 3х4;
военный билет для военнообязанных;
Выписка из медицинских документов должна содержать информацию об обращениях пациента за медицинской помощью за период в 5 лет. Если при управлении транспортом вам нужны очки или линзы, то их нужно иметь при себе вместе с рецептом.
Стоимость водительской справки составит от 40 рублей, при условии, что вам не нужны дополнительные медосмотры. Оплатить можно через ЕРИП или непосредственно в поликлинике.
Сколько стоит поменять водительское удостоверение?
Оплатить за замену прав можно в ЕРИП. Стоит это 2 базовые величины или 80 рублей. А вот если вы меняете удостоверение, потому что потеряли его – то 3 базовые величины или 120 рублей.
Плюс нужно будет заплатить за компьютерные услуги 1,6 рубля, и за оформление заявления – 3,2 рубля.
Таким образом, с учетом водительской справки готовьтесь заплатить от 120 рублей.
Где поменять водительское удостоверение?
В Минске - в трех местах, при этом сделать это можно в любом отделении независимо от места проживания:
Тимирязева, 114;
Кальварийская, 27;
Большое Стиклево, 83.
Сколько это займет времени?
Максимальный срок замены водительского удостоверения составляет 3 рабочих дня с момента подачи заявления. Однако на практике делается это намного быстрее: получить новые права можно уже в течение дня или на следующий день.
Можно ли ездить без прав?
Конечно же нет. Если у прав истек срок годности и вы не поменяли их, то вам грозит штраф до в размере от 5 до 10 базовых величин (200 – 400 рублей).
А при выявлении факта управления транспортным средством с правами с истекшим сроком действия повторно в течение года - штраф в размере от 20 до 50 базовых величин (800 – 2000) или привлечение к общественным работам от 8 до 60 часов или административный арест до 15 суток.