Как в Беларуси поменять водительское удостоверение 27.06.2024, 19:19

Что нужно сделать и сколько это будет стоить.

В Беларуси с марта начали выдавать водительские удостоверения сроком на 20 лет. Раньше водительские «корочки» действовали только 10 лет. Smartpress.by рассказал, как получить новые права и сколько это будет стоить.

Когда нужно менять водительское удостоверение?

самая очевидная причина — окончание срока действия удостоверения;

смена фамилии, имени или отчества (например, после замужества или расторжении брака);

из-за износа документа, его утери или в правах указана неверная информация (например опечатка в фамилии);

получение допуска к управлению новой категорией транспорта;

получение ограничений по медицинским показаниям.

Поменять права можно заранее, ограничений в законе на этот счет нет. Отсчет срока действия нового документа начнется с даты обмена.

Готовим документы. Что нужно?

Для замены водительских прав нужны:

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

водительское удостоверение, которое нужно поменять;

Сдавать экзамены на права после истечения срока действия водительского удостоверения не нужно.

медицинская справка, подтверждающая годность к управлению автомобилем или мотоциклом;

заявление на замену прав;

документы, подтверждающие оплату этой административной процедуры.

Водительская медсправка. Как получить?

В Минске получить справку можно в 24-ой Городской поликлинике спецмедосмотров.

Принимают в поликлинике по предварительной записи:

заказать талон онлайн можно онлайн;

по телефонам +375 17 311 10 18; +375 44 735 74 46; +375 29 559 45 77;

или записаться лично в поликлинике в столе справок.

С собой нужно взять:

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

выписку из медицинских документов;

две фотографии размером 3х4;

военный билет для военнообязанных;

Выписка из медицинских документов должна содержать информацию об обращениях пациента за медицинской помощью за период в 5 лет. Если при управлении транспортом вам нужны очки или линзы, то их нужно иметь при себе вместе с рецептом.

Стоимость водительской справки составит от 40 рублей, при условии, что вам не нужны дополнительные медосмотры. Оплатить можно через ЕРИП или непосредственно в поликлинике.

Сколько стоит поменять водительское удостоверение?

Оплатить за замену прав можно в ЕРИП. Стоит это 2 базовые величины или 80 рублей. А вот если вы меняете удостоверение, потому что потеряли его – то 3 базовые величины или 120 рублей.

Плюс нужно будет заплатить за компьютерные услуги 1,6 рубля, и за оформление заявления – 3,2 рубля.

Таким образом, с учетом водительской справки готовьтесь заплатить от 120 рублей.

Где поменять водительское удостоверение?

В Минске - в трех местах, при этом сделать это можно в любом отделении независимо от места проживания:

Тимирязева, 114;

Кальварийская, 27;

Большое Стиклево, 83.

Сколько это займет времени?

Максимальный срок замены водительского удостоверения составляет 3 рабочих дня с момента подачи заявления. Однако на практике делается это намного быстрее: получить новые права можно уже в течение дня или на следующий день.

Можно ли ездить без прав?

Конечно же нет. Если у прав истек срок годности и вы не поменяли их, то вам грозит штраф до в размере от 5 до 10 базовых величин (200 – 400 рублей).

А при выявлении факта управления транспортным средством с правами с истекшим сроком действия повторно в течение года - штраф в размере от 20 до 50 базовых величин (800 – 2000) или привлечение к общественным работам от 8 до 60 часов или административный арест до 15 суток.

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