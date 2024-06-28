Министр обороны Польши рассказал, за сколько секунд можно раздвинуть прутья забора на границе с Беларусью

Министр обороны Польши рассказал, за сколько секунд можно раздвинуть прутья забора на границе с Беларусью3
- 28.06.2024, 8:42
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Владислав Косиняк-Камыш сообщил Сейму об атаках нелегалов с белорусской стороны.
Забор на белорусско-польской границе недостаточно эффективен, заявил в Сейме министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
По его словам, на то, чтобы раздвинуть прутья забора и перейти на польскую сторону, у нарушителей уходит 25 секунд, пишет MOST.
По словам польского министра, с начала года зафиксировано уже около 20 тысяч попыток нелегального перехода границы с территории Беларуси. Для сравнения: за весь 2023 год было около 25 тысяч попыток, в 2022 году — 15 тысяч, а в 2021 году, когда начался миграционный кризис, — 39 тысяч попыток.
Кроме того, об эскалации свидетельствует число предупредительных выстрелов в приграничной зоне. Если в 2021 году их было 886, в 2022-м — 468, в 2023-м — 320, то в первой половине этого года стрелять приходилось 1390 раз.