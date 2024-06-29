Беларусь направила новые войска на границу с Украиной 6 29.06.2024, 14:33

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Речь идет о дополнительных силах и средствах ПВО.

В Беларуси дополнительно выведены силы и средства ПВО «в назначенные районы для прикрытия южных рубежей, а также критически важных объектов». Об этом заявил начальник зенитных ракетных войск – начальник управления зенитных ракетных войск командования ВВС и войск ПВО ВС Андрей Северинчик. По его словам, это связано с «резким увеличением» числа беспилотников в приграничье.

«В последнее время мы фиксируем резкое увеличение количества полетов беспилотных летательных аппаратов, ведущих разведку в приграничных районах территории Республики Беларусь. Обстановка в воздушном пространстве напряженная. Отмечается постоянное нарушение Государственной границы в воздушном пространстве нашего государства», — приводит его словам пресс-служба Минобороны.

Он заявил о «скоплении сил ПВО в Житомирской области».

«Для обеспечения обнаружения летательных аппаратов в воздушном пространстве нашей страны дополнительно наращены силы и средства разведки. (…) Осуществляется ведение радиолокационной разведки силами радиотехнических войск в тесном взаимодействии с подразделениями радиоэлектронной борьбы (…). Также наращена система постов визуального наблюдения с одной целью – обеспечение информацией огневых подразделений зенитных ракетных войск и войск ПВО оперативных командований, стоящих на боевом дежурстве. С этой целью дополнительно выведены силы и средства ПВО в назначенные районы для прикрытия южных рубежей, а также критически важных объектов Республики Беларусь», — заявил Северинчик.

Напомним, накануне в Госпогранкомитете заявляли о нахождении в полосе ответственности Житомирского пограничного отряда «Русского добровольческого корпуса», разведывательных полетах украинских беспилотников вдоль границы с Беларусью и найденном на этом же направлении тайнике «с компонентами для изготовления самодельных взрывных устройств». Сегодня в ССО ВС Беларуси заявили о «нарастании напряженности» и «проходах для ДРГ» на украинско-белорусской границе.

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