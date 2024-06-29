Глава СБУ анонсировал «много сюрпризов» для россиян в Крыму
- 29.06.2024, 17:47
Украина готовится к уничтожению российских С-500.
Глава СБУ Василий Малюк заявил, что Украина постоянно работает над вопросом уничтожения российских систем ПВО во временно оккупированном Крыму, в частности это касается новейшего ЗРК С-500. Об этом он сказал телеканалу «Ми Украина» в субботу, 29 июня.
Глава СБУ анонсировал «много сюрпризов» для россиян в оккупированном Крыму.
«Всему свое время, мы постоянно работаем, в том числе и над вражескими системами ПВО… Планов очень много, они все исходят из анализа оперативной обстановки на поле боя. По понятным причинам, я их раскрывать на широкую общественность не буду», — заявил Малюк.
12 июня начальник ГУР Кирилл Буданов рассказывал, что армия РФ разместила в оккупированном Крыму новейшие элементы зенитного ракетного комплекса С-500. Он отмечал, что российские оккупанты усиливают систему противовоздушной обороны.