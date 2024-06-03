Прогноз по валютам: ждать ли нового рывка доллара 3.06.2024, 7:41

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Каких курсов ждать в начале лета.

В начале прошлой недели обменный курс доллара США на белорусском рынке опустился до четырехмесячного уровня, но к закрытию недели и месяца восстановился до среднего значения. Каких курсов ждать в первую неделю лета, читайте в еженедельном прогнозе от Myfin.by.

Доллар выше 3,20

Итого за неделю доллар США вышел в небольшой плюс на 0,31% и по итогам года курс растет на 0,97%. Закрытие пятничных торгов на белорусской валютной бирже прошло со значением USD/BYN 3,2082. Примечательно, что предыдущие восемь торговых сессий на белорусском валютном рынке прошли с максимальными объемами за последние полтора года. Сложилось впечатление, что многие держатели валюты спешили продать ее по более выгодному курсу, чтобы запастись белорусскими рублями.

Российский рубль и на белорусском и на российском валютном рынке проделал обратное изменение обменного курса. За неделю рубль «похудел» на -0,06%, с начала года остается рост на +1,71%.

На московских торгах курс доллара США в моменте понижался 28 мая до USD/RUB 88,2736, но закрытие пятничных торгов на Мосбирже прошло со значением USD/RUB 90,100.

В валютной секции БВФБ курс рубля поднимался до RUB/BYN 3,5811 за 100 российских рублей, но к закрытию пятницы снизился до RUB/BYN 3,5588.

Основным фактором, повлиявшим на такое изменение обменного курса доллара можно считать пик налоговых выплат в российский бюджет, который как раз и пришёлся на означенную дату.

Что удерживает курс доллара

На текущей неделе валютный климат будут формировать, как и прежде, фундаментальные факторы в виде действующего в России указа президента № 771 об обязательной продаже иностранной валюты отдельными экспортерами, профицит иностранной валюты на фоне высоких цен на нефть в начале года и жесткая кредитно-денежная политика Банка России.

О последнем немного подробнее. На неделе, а именно в пятницу 7 мая, состоится плановое заседание Совета директоров Центробанка России, на котором будет приниматься решение об изменении ключевой ставки. Нынешнее значение основного параметра 16%. Не факт, что ставка будет меняться, но последние выступления руководителя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной и ее первых замов дают основание полагать, что ставка может быть немного увеличена.

Есть «за» и «против» такого решения. «За» — растущие инфляционные ожидания, на которые неоднократно указывала госпожа Набиуллина. «Против» — с 1 июля в России заканчивается масштабная программа льготной ипотеки, что может привести к охлаждению рынка кредитования в секторе недвижимости и замедлению инфляционных процессов. Как оно будет по факту — узнаем в конце недели.

На какие события недели стоит обратить внимание

На мировом финансов рынке также все идет своим чередом, и первая неделя лета будет горячая на экономические и политические новости. К первым отнесем данные по индексу деловой активности в Штатах в понедельник 3 мая, затем отчет рынка труда там же в среду в 15.15 5 мая и в 15.30 7 мая. Не пройдет без внимания заседание европейского Центробанка в четверг 6 мая в 15.15, на котором ожидается первое за долгое время понижение процентной ставки с текущих 4,50% до 4,25%. Важным политическим событием обещают стать выборы в Европарламент, которые стартуют на этой неделе.

И в качестве десерта — в пятницу 31 мая индийская газета The Times of India опубликовала заметку, из которой следует, что Резервный Банк Индии вернул из Великобритании на хранение в Республику 100 тонн золота из 413,8 тонн. Далее РБИ намерен продолжить возвращение на родину золотого запаса. Под углом развития современных финансовых отношений это можно расценивать как камень в огород западной финансовой системы, которая основана на доверии к британским и американским банкам. Превалирование государственного регулирования над частными банковскими структурами понемногу дает трещины, и как знать, не заставит ли это пошатнуться все здание мировых финансов, основанное на доверии к доллару и фунту.

С учетом сказанного на валютном рынке можно ожидать умеренной волатильности с ростом курса доллара до USD/BYN 3,220 — 3,240. Российский рубль имеет шансы на снижение к уровню в RUB/BYN 3,500 за 100 российских рублей.