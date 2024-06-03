Паника в Крыму 1 Алексей Голобуцкий

3.06.2024, 8:04

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На оккупированном полуострове все чаще падают «камни с неба».

«Камни» в виде дронов направляет украинская Служба безопасности. И приносят эти «камни» России ущерб на сотни миллионов долларов.

На днях у россиян стало меньше на еще один модернизированный комплекс «Небо-У» стоимостью $100 млн, который помогал врагу выявлять украинские средства поражения в оккупированном Крыму. Кроме того, СБУ совместно с силами обороны провели операцию по уничтожению логистики, которая обеспечивает жизнедеятельность российских войск в Крыму. Был нанесен комплексный удар по подстанциям и сетям электроснабжения, а также по запасам светлых нефтепродуктов в Краснодарском крае РФ. Дроны поразили электроподстанции, поставляющие электроэнергию непосредственно на Крымский полуостров и в акваторию Керченского пролива, включая порты. Этой же ночью прилетело по перевалочной нефтебазе в морском порту Кавказ. Через нее светлые нефтепродукты шли в Крым. После эффективной отработки вспыхнул масштабный пожар, который был виден даже со спутника.

«Камни» с маркировкой «привет от СБУ» уже повлекли в Крыму не одну панику. Удары по Крымскому мосту, кораблям Черноморского флота РФ, аэродромам и т.д. Важно, что удары по логистике врага не позволяют россиянам использовать Крым в качестве тылового логистического центра. Такие удары влияют и на поставки для фронтовых сил врага.

Но еще важнее было поражение РЛС, потому что это не только нанесение значительных материальных потерь Кремлю, но и операция, оказывающая влияние на весь ход боевых действий на значительных участках фронта. Теперь у врага стало меньше возможностей обнаруживать воздушные цели. Что, в свою очередь, поможет нашим войскам запускать беспилотники и более качественно использовать армейскую авиацию на участке фронта, за который отвечала данная РЛС. Кроме того, поражение такого комплекса позволяет нашей армии более эффективно атаковать российские цели непосредственно в оккупированном Крыму.

Отмечу, что это уже третий комплекс «Небо-У», ликвидированный дронами СБУ. Первый был уничтожен в Белгородской области РФ, второй в середине апреля в Брянской. Важно, что поражение дорогостоящей российской техники было произведено дронами, разработанными в самой службе. Причем стоимость этих дронов в сотни раз меньше стоимости вражеской РЛС. Впрочем, кто в Крыму считает стоимость «камней с неба»? А они на головы российских коллаборантов, уверен, упадут еще не раз.

Алексей Голобуцкий, censor.net