В Техасе нашли доисторического саблезубого кота 3.06.2024, 8:47

Ученые раскрывают новые детали об этом древнем хищнике.

Недавнее открытие на побережье Техаса пролило свет на существование вымершего саблезубого кота в этом регионе.

Исследование, опубликованное в майском номере журнала The Anatomical Record, раскрывает новые детали об этом древнем хищнике, пишет New Voice.

Окаменелость, представляющая собой комковатый камень с парой зубов, была найдена более 60 лет назад на пляже Макфаддин профессором Расселом Лонгом. Камень был подарен членом палаты представителей США Брайаном Бэбином, который ранее был студентом Лонга. Бэбин, стоматолог по профессии, узнал в этом «камне» кость и зубы верхней челюсти.

Аспирант Джон Моретти из Школы геонаук Джексона при Техасском университете, руководивший исследованием, отметил, что на первый взгляд трудно определить происхождение окаменелости. Однако компьютерная томография выявила скрытый клык, который помог идентифицировать находку как принадлежащую Homotherium — роду крупных кошек, бродивших по Земле миллионы лет назад.

Моретти объяснил, что этот кот еще не достиг взрослого возраста на момент смерти, и его характерный саблевидный клык не прорезался полностью, что позволило ему сохраниться. Если бы клык был полностью сформирован, он бы сломался и не сохранился до наших дней.

Homotherium, крупный кот размером с ягуара, обитал в Африке, Евразии и Америке. Окаменелости этого рода уже находили в Техасе, но эта находка впервые показывает, что эти кошки бродили по ныне затопленному континентальному шельфу, соединяющему Техас и Флориду. Ученые считают, что этот участок суши был неотропическим коридором, по которому мигрировали различные животные, такие как капибары и гигантские броненосцы.

Открытие гомотериев вдоль этого коридора дает ученым представление об экологии этого региона в позднем плейстоцене. Крупные хищники, такие как эти кошки, играли важную роль в экосистеме, регулируя численность животных-жертв и влияя на биоразнообразие.