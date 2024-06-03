Jeep вернет на рынок легендарную внедорожную модель 3.06.2024, 10:27

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Ее предложат с разными силовыми агрегатами для свободы выбора покупателя.

Jeep Cherokee недолго будет отсутствовать на рынке. Снятый с производства в начале 2023 года внедорожник могут возродить уже в 2025 году. На это намекнул СЕО Jeep Антонио Филоза журналистам американского издания Car and Driver.

Антонио Филоза сообщил, что в следующем году дебютирует новая внедорожная модель сегмента D-SUV и отметил, что ее название нетрудно угадать. Именно в этом классе и выпускался Jeep Cherokee.

СЕО Jeep предоставил мало информации о будущем внедорожнике. Он заметил, что стоимость модели составит примерно 40 000 долларов и ее предложат с разнообразными силовыми агрегатами — покупателям дадут свободу выбора.

Ожидается, что новый Jeep Cherokee 2025 дебютирует в гибридном исполнении. А вот электрическая версия, по словам Антонио Филозы, появится не сразу.

Во время презентации электрического Jeep Wagoneer S показали изображение Cherokee под покрывалом. Детали дизайна авто разглядеть невозможно, однако видно, что внедорожник станет более угловатым.

Jeep Cherokee выпускали с 1974 года. Всего увидели свет пять поколений модели, а самой массовой оказалась модель второй генерации — с 1984 по 2001 год собрали почти 3 миллиона авто.