Jeep вернет на рынок легендарную внедорожную модель
- 3.06.2024, 10:27
- 1,284
Ее предложат с разными силовыми агрегатами для свободы выбора покупателя.
Jeep Cherokee недолго будет отсутствовать на рынке. Снятый с производства в начале 2023 года внедорожник могут возродить уже в 2025 году. На это намекнул СЕО Jeep Антонио Филоза журналистам американского издания Car and Driver.
Антонио Филоза сообщил, что в следующем году дебютирует новая внедорожная модель сегмента D-SUV и отметил, что ее название нетрудно угадать. Именно в этом классе и выпускался Jeep Cherokee.
СЕО Jeep предоставил мало информации о будущем внедорожнике. Он заметил, что стоимость модели составит примерно 40 000 долларов и ее предложат с разнообразными силовыми агрегатами — покупателям дадут свободу выбора.
Ожидается, что новый Jeep Cherokee 2025 дебютирует в гибридном исполнении. А вот электрическая версия, по словам Антонио Филозы, появится не сразу.
Во время презентации электрического Jeep Wagoneer S показали изображение Cherokee под покрывалом. Детали дизайна авто разглядеть невозможно, однако видно, что внедорожник станет более угловатым.
Jeep Cherokee выпускали с 1974 года. Всего увидели свет пять поколений модели, а самой массовой оказалась модель второй генерации — с 1984 по 2001 год собрали почти 3 миллиона авто.