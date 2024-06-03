На шоу Соловьева «эксперт» отличился неадекватным заявлением по Польше 13 3.06.2024, 11:24

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Детали.

На шоу рупора Кремля Владимира Соловьева прозвучали ядерные угрозы в адрес Польши. «Доктор военных наук» Константин Сивков выдал, что РФ якобы может залпом одного дивизиона «Искандера» за «10-15 минут» уничтожить «польский народ вместе с их языком».

С таким неадекватным заявление Сивков выступил в эфире шоу Соловьева 30 мая. Он выразил недовольство военной помощью Запада Украине, в частности со стороны Польши, пишет obozrevatel.com.

«Эксперт» призвал европейцев «понимать», что у РФ есть ядерное оружие, которое, по словам Сивкова, может «стереть с лица земли» польский народ.

«Берем например Польшу, как наиболее такое ближайшую к нам и к наиболее реальный кандидат оказаться небольшим таким неограниченным театриком ядерной войны. Там найдется 20 крупных городов? Вряд ли. Даже если посчитать, что на каждый город нужно выделить по две боеголовки, это всего 30-40 боеголовок», – сказал он.

Сивков добавил, что для уничтожения Польши РФ якобы понадобятся считанные минуты.

«Что такое 30 боеголовок? Это всего один залп одного дивизиона «Искандера», 16 пусковых на каждой по две. 10-15 минут – и Польша как государство, а поляки как народ исчезают с лица земли вместе со своим языком. Вот это вот европейцы должны очень-очень хорошо понимать. Поэтому я вот призываю сейчас еще раз европейским народом крепко задуматься о том, что они вытворяют», – выдал «аналитик».