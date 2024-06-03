Неделя на польской границе началась с коллапса 1 3.06.2024, 11:48

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Время ожидания в очереди для автобусов превышает сутки.

В пунктах пропуска на границе Беларуси со странами Евросоюза утром в понедельник, 3 июня, в очередях простаивают 545 легковушек и 75 автобусов. Самая напряженная ситуация — на белорусско-польской границе. Как пишет zerkalo.io, об этом свидетельствуют данные мониторинга Госпогранкомитета.

По данным на 10.00 3 июня, очереди на выезд в пункте пропуска «Брест» ожидали 75 автобусов и 450 автомобилей.

Время ожидания в очереди на границе с Польшей для автобусов превышает сутки. Некоторые перевозчики предлагают своим пассажирам пересесть в автобусы, стоящие впереди — ближе к шлагбауму.

Фото: Госпогранкомитет

«Была вчера в Бресте. Там полный коллапс. 2−3 суток до въезда в ЗО (зону ожидания перед пунктом пропуска — Прим. ред.). Патруль с милицией и ДПС с оружием», — поделилась своим опытом о ситуации с легковушками подписчица одного из чатов по пересечению границы.

При этом в обратном направлении очередей практически нет, сообщает сайт польской погранслужбы.

На границе с Литвой в пункте пропуска «Каменный Лог» (с литовской стороны — «Мядининкай») в очереди стоят 45 легковых автомобилей, скопления автобусов нет. Еще 50 легковушек простаивают на погранпереходе «Бенякони» (с литовской стороны — «Шальчининкай»). На границе с Латвией — свободно.

Кроме того, на выезде в страны ЕС скопилось 2475 фур, больше всего — на белорусско-литовской границе.