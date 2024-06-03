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Какой район в Беларуси самый преступный?

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  • 3.06.2024, 12:56
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Какой район в Беларуси самый преступный?

В лидерах по криминалу — две области.

Наибольшая доля преступлений относительно количества населения совершается в нескольких районах беднейшего белорусского региона – Могилевской области.

Как выяснил Тhinktanks из данных Белстата за 2023 год, в Беларуси на 100 тыс. человек населения было совершено 930 преступлений. Это на 30 единиц меньше, чем регистрировалось годом ранее.

Уровень преступлений в стране на протяжении последнего десятилетия снижается из года в год с небольшими колебаниями. Статистика показала резкий рост числа преступлений в 2020 году – 1018 случаев на 100 тыс. населения. Минимальный уровень наблюдался в 2018 году – 888 преступлений.

Наибольший уровень преступности в 2023 году зарегистрирован в Гомельской (996) и Могилевской (995) областях. При этом в последней расположены районы-антилидеры по криминалу:

Осиповичский – 1468 преступлений на 100 тыс. жителей,

Кличевский – 1386,

Глусский – 1330,

Бобруйский – 1305.

Еще один район из антирейтинга находится в Гомельской области – Добрушский: 1455 преступлений на 100 тыс. жителей. Наименьший уровень преступности зафиксирован в Шарковщинском районе Витебской области - 478.

Среди крупных городов самым криминальным является Минск – 1027 преступлений, за ним следует Гомель – 996.

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