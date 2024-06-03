Историк: Лукашенко выдал в Монголии оскорбительную лекцию 7 3.06.2024, 13:42

8,002

Монгольскую оппозицию можно поздравить.

Растиражированный пресс-службой Лукашенко восьмиминутный спич о войне России в Украине в Улан-Баторе можно смело отнести к категории «приключения слона в посудной лавке», пишет историк Александр Фридман в Telegram.

И дело даже не в том, что создатель «Скорины питерского», назвавший себя «историком», поделился новым и – до сегодняшнего дня известным лишь ему знанием – о Чингисхане, который якобы дошел до границ Беларуси, но дальше не пошел, ибо «договорился».

Он любопытен в первую очередь просто вызывающими и даже откровенной оскорбительной лекцией гостя, который решил рассказать всю «правду» о войне в Украине, захвалив между делом социалистическую диктатуру в Монголии, обвинив важного партнера Монголии США во всех смертных грехах и сравнив своего напарника Путина с самим Чингисханом.

Монгольскому президенту Хурэлсуху и его окружению надо отдать должное: им хватило профессионализма и выдержки, чтобы выслушать данный спич с каменным лицом. А вот монгольскую оппозицию можно поздравить: она получила подарок перед выборами в парламент. И этот подарок несомненно будет использован в ближайшие недели для агитации против правящей МНП, пригласившей Лукашенко. Сочувствия МНП, впрочем, не вызывает: надо было раньше думать, кого, куда и когда приглашать.