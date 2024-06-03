Украинский спецназ уничтожил «жирную» цель россиян 3.06.2024, 13:48

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Она считается сверхсовременным вооружением, предназначенным для контроля воздушного пространства.

Операторы Сил специальных операций Украины (ССО) во время аэроразведки на одном из операционных направлений обнаружили место размещения российской подвижной радиолокационной станции «Каста-2Е2». Цель была поражена одной из новейших разработок. Об этом ССО сообщили в Telegram.

Отмечается, что эта модель РЛС считается сверхсовременным вооружением, которое предназначено для контроля воздушного пространства, определения координат и распознавания воздушных целей, в том числе и тех, которые летают на сверхмалых высотах.

«Впервые РЛС «Каста» зафиксировали на территории Украины в 2021 году на оккупированной Луганщине. Тогда россияне завезли технику для противодействия ударным БПЛА. Однако, по иронии судьбы, недавно машины вражеской станции стали целью ударных дронов ССО», - проинформировали военные.

Операторы нанесли огневое поражение по российский РЛС одной из новейших разработок, которая поступила на вооружение ССО.