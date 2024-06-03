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Внедорожный лимузин: «Гелендваген» получил роскошную версию в стиле Rolls-Royce

  • 3.06.2024, 14:42
Внедорожный лимузин: «Гелендваген» получил роскошную версию в стиле Rolls-Royce

Mercedes G-Class Mansory получил карбоновые капот и обвес.

Знаменитое немецкое ателье Mansory снова выполнило тюнинг Mercedes-Benz G-Class. На этот раз внедорожник превратили в роскошный лимузин. Об этом сообщается на официальном сайте Mansory.

Проект назвали Mansory P900 EWB Gold Edition. «Гелендваген» удлинили — его колесная база увеличена на 20 см. Задние двери теперь имеют электропривод и открываются против движения, как у Rolls-Royce.

Кроме того, Mercedes G-Class Mansory получил карбоновые капот и обвес. Появились выдвижные подножки и 24-дюймовые колеса. Кроме того, внедорожник окрасили в песчано-золотистый цвет.

Салон «Гелендвагена» отделан дорогой кожей и карбоном. На втором ряду установили два отдельных кресла с электроприводом, подогревом и вентиляцией. Также для задних пассажиров предусмотрены выдвижные подставки для отдыха ног, мониторы и раскладные столики.

Тюнинг «Гелендвагена» от Mansory увеличил отдачу 4,0-литрового V8 твин-турбо до 900 л. с. и 1200 Нм. Внедорожный лимузин способен разогнаться до 100 км/ч за 3,3 с, а его максимальная скорость ограничена на 250 км/ч. Средний расход топлива составляет 14,7 л/100 км.

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