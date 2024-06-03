В Сирии украинские бойцы разнесли блокпосты и опорные пункты россиян 3.06.2024, 15:41

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Видео и подробности.

Украинские бойцы военной разведки, при поддержке сил сирийской оппозиции, осуществили ряд атак на российские блокпосты и опорные пункты на территории Сирии.

Об этом сообщает «Киев Пост».

Согласно источнику из ГУР МОУ, устроили множество атак на российские военные объекты, контролируемые силами поддержки режима Башара Асада. На видеозаписях отчетливо видны моменты атаки на блокпосты, патрули и военную технику, где украинские бойцы используют гранатометы и минометы Тараб.

Это удар не случаен. Вмешательство России в Сирии, начавшееся в 2015 году, вызвало острую реакцию Украины. Последние события на востоке Украины, включая перемещение российских войск и техники из Сирии на украинские земли, увеличили напряженность в регионе и сделали российские силы в Сирии более уязвимыми.

Российские центры рекрутинга в Сирии, направленные на вербовку наемников для войны на украинской территории, находятся под наблюдением украинских спецслужб. Вербовка сирийских наемников и выдача им российских паспортов происходят на авиабазе Хмейм, на которую также обращено внимание украинских разведчиков.

Источник из ГУР МОУ подчеркнул, что украинские спецназовцы продолжат свои операции против российских военных преступников, включая тех, кто участвует в так называемой «группировке сил вооруженных сил российской федерации в сирийской арабской республике». Кроме Сирии, украинские спецназовцы также активно действуют в Судане, где они продолжают охоту на прокремлевских наемников ЧВК «Вагнера».