Украинский посол: Заявления Лукашенко в Монголии — исторический бред 3.06.2024, 16:05

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Дошло даже до фигуры Чингисхана.

Посол Украины по особым поручениям по Беларуси Игорь Кизим в «Фейсбуке» отреагировал на заявления Лукашенко в Монголии:

— Возможно для тех, у кого хватило терпения дослушать (досмотреть) «исторический» бред Лукашенко с объяснениями относительно причин участия Беларуси в вооруженной агрессии РФ против Украины, интересным будет узнать, что Украина никогда не вводила санкции против белорусов и белорусских предприятий вплоть до ноября 2022 года, то есть лишь через полгода после «присоединения» Беларуси к российской агрессии (за что, собственно, были введены такие санкции).

А именно этим он объясняет свои действия «против Украины». Более того, именно на 2021 – начало 2022 года приходился наибольший рост темпов взаимного товарооборота (более 40%, до $7,5 миллиардов). Об этом я писал в своих постах еще в октябре 2022 года, находясь послом Украины в Беларуси.

За это, кстати, Украину критиковали белорусские оппозиционеры, за якобы поддержку диктатора. Лукашенко с 2021 никак не могут объяснить, что введение запрета полетов «Белавиа» в/над Украиной после «вынужденной» посадки самолета «Райнейр» в мае 2021 года — это вопрос не санкций, а исключительно безопасности полетов, который регулируется ИКАО (а именно это он определяет как недружественный шаг со стороны Украины). Для всех был важен вывод ИКАО по этому вопросу, что способствовало бы возможному возобновлению полетов.

Но так случилось, что белорусское руководство решило по-другому. Теперь, чтобы объяснить свое «присоединение» к российской агрессии, дошло даже до фигуры Чингисхана. Но, кажется, что вся эта историческая путаница и искажение исторических фактов, направлены на попытку оправдать дальнейшее втягивание Беларуси в войну РФ против Украины, только теперь уже в составе обновленной «империи» под названием «союзное государство». А упоминание о Чингисхане является оправданием поддержки белорусскими властями неспровоцированной Украиной (особенно в отношении Беларуси) агрессии, жестокости, убийств, разрушений на нашей земле.

Хочется надеяться, что белорусский народ все же больше разделяет европейские ценности и принципы сосуществования, чем «методы» Чингисхана времен раннего средневековья.