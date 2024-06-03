У Зеленского заинтриговали заявлением о поставках ПВО Украине 3.06.2024, 17:27

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Пресс-секретарь президента Украины рассказал о важных переговорах в Сингапуре.

В ближайшее время ожидаются публичные заявления союзников Украины по поводу новых поставок систем противовоздушной обороны (ПВО). Как передает портал «Комментарии», об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

Спикер украинского президента обратил внимание на важность переговоров, которые Владимир Зеленский провел в Сингапуре, где состоялась встреча с главой Министерства обороны Соединенных Штатов Америки Ллойдом Остином. Во время переговоров вопрос ПВО был основным.

«Конечно, я не могу сейчас объявлять о том, что именно обсуждали, сроки и саму суть. Но могу сказать, что это тема ПВО для Украины, для Харькова, для гражданской инфраструктуры, для людей и для фронта. И ей посвятили больше всего внимания», — отметил Сергей Никифоров.

В частности, пресс-секретарь президента Владимира Зеленского добавил, что сегодня Киев активно сотрудничает с США, а Вашингтон, в свою очередь — с другими партнерами, относительно новых поставок ПВО.

«И ожидаем уже публичные положительные решения уже в ближайшее время», — заявил Сергей Никифоров.