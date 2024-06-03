До +28°С прогнозируется в Беларуси 4 июня 3.06.2024, 18:03

Пройдут дожди.

В Беларуси 4 июня прогнозируются дожди и до 28 градусов тепла. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник ночью будет переменная облачность, днем облачно с прояснениями. Ночью местами, а днем преимущественно по южной половине пройдут кратковременные дожди, местами сильные дожди. В отдельных районах прогремят грозы. В ночные и утренние часы местами сгустится слабый туман. Ветер западный ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с, при грозах порывы усилятся до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит плюс 11-17 градусов, а днем - 22-28 градусов тепла.