В Борисове мужчина сбросил с моста в реку собаку, потому что «она хотела пить» 5 3.06.2024, 18:30

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Его ждет наказание за жестокое обращение с животными.

Днем 1 июня в телеграм-канале «Типичный Борисов» появилось видео, на котором видно, как несколько горожан на повышенных тонах выясняют отношения с мужчиной, который сбросил свою собаку с моста. Последний ничего в этом страшного не видел, а в какой-то момент и вовсе заявил, что «она просто хотела пить».

«Мы съездили написали заявление. Надеемся, что органы что-нибудь с этим сделают», — написала в комментарии под видео пользовательница.

Напомним, в Беларуси за жестокое обращение с животным (за исключением истязания животного), не повлекшее его гибели или увечья, предусмотрен штраф до пятнадцати базовых величин (ст. 16.29 КоАП). Если животное истязали, оно погибло или получило увечья — нарушителя ждет штраф от двадцати до тридцати базовых, или общественные работы, или административный арест.

Есть и уголовная статья за жестокое обращение с животным. Если животное погибло или получило увечья и сделано это было «из хулиганских, корыстных или иных низменных побуждений либо в присутствии заведомо малолетнего» — обвиняемому грозят общественные работы, или штраф, или исправительные работы на срок до одного года, или арест.

Если совершить такое же преступление повторно или группой лиц, можно получить до трех лет лишения свободы.