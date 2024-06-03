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В Молодечненском районе пенсионерка развешивала белье на металлическую проволоку и погибла от удара током

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  • 3.06.2024, 19:02
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В Молодечненском районе пенсионерка развешивала белье на металлическую проволоку и погибла от удара током

Инцидент произошел 2 июня.

Следователи в Молодечненском районе выясняют обстоятельства гибели местной жительницы, тело которой с электрическим кабелем в руке нашла ее дочь. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Инцидент произошел вечером 2 июня в деревне Рачково.

«Установлено, что 50-летняя жительница деревни Яхимовищина забила тревогу, так как ее мать длительное время не выходила на связь. Приехав по месту жительства, во дворе дома женщина обнаружила родственницу без признаков жизни, держащей в руке оголенный кабель ЛЭП, который находился под напряжением. Дочь незамедлительно вызвала скорую медицинскую помощь», — рассказали подробности в СК.

На месте происшествия также работала следственно-оперативная группа. Следователи обнаружили, что провод соприкасался с металлическими проволоками, на которые 70-летняя пенсионерка вешала белье после стирки.

По предварительной информации, электропроводка находилась на малой высоте и за много лет пришла в негодность.

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