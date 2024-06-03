Начались выборы в Европарламент 3.06.2024, 19:04

Первыми голосуют эстонцы.

Третьего июня началось голосование на выборах в Европейский парламент. Первой страной, голосующей раньше всех, является Эстония. Она позволяет голосовать с 9 утра онлайн или с 12:00 лично, сообщает Politico. При том, что официальные даты выборов с 6 по 9 июня (большинство стран пойдут на избирательные участки в воскресенье).

В следующем составе Европарламента у Эстонии будет семь депутатов из 720. В опросах в течение последних шести месяцев лидировала консервативная партия «Родина» бывшего министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу, которая выступает против «зеленых» мер и призывает к усилению контроля за строительством железнодорожной сети, которая соединяет страны Балтии с Польшей.

Напомним, данные опроса показывают, что после выборов в Европарламент количество представителей от ультраправых партий превысит количество депутатов от правоцентристской Европейской народной партии (ЕНП) главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен.