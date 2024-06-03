Знаменитый белорусский хоккеист не спешит заканчивать карьеру 1 3.06.2024, 19:16

Сергей Костицын

37-летний Сергей Костицын продлил контракт со жлобинским «Металлургом».

37-летний Сергей Костицын продлил контракт со жлобинским «Металлургом». Это будет его третий сезон в клубе.

В составе «Металлурга» нападающий успел дважды стать чемпионом Беларуси. В сезоне-2023/24 на счету Сергея 36 (9+27) очков в 59 встречах с учетом плей-офф.

Костицын — один из ярчайших хоккеистов в истории белорусского хоккея. Он сыграл в НХЛ 393 матча (с учетом розыгрыша Кубка Стэнли) за «Монреаль» и «Нэшвилл». В них Сергей набрал 191 (71+120) очко. В форме национальной сборной выступал на семи чемпионатах мира и Олимпиаде 2010 года в Ванкувере.

В КХЛ Костицын играл за «Авангард», «Ак Барс», «Торпедо» и минское «Динамо». А до переезда в Жлобин нападающий засветился в украинском «Соколе». Он успел расторгнуть контракт с киевским клубом до начала войны, поэтому уехал из Украины без больших проблем. Костицын, как и многие другие белорусские хоккеисты, отказался обсуждать боевые действия.

Напомним, старший брат Сергея Андрей Костицын уже закончил карьеру и сегодня занимает должность заместителя начальника спортивного отдела в минском «Динамо».