В четвертьфинале «Ролан Гаррос» Соболенко сразится с 17-летней Андреевой, которая выбила Азаренко 1 3.06.2024, 20:26

Арина Соболенко

В первом круге белоруска победила сестру россиянки.

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос» — второго в сезоне турнира «Большого шлема», который проходит в Париже.

В 1/8 финала Андреева обыграла Варвару Грачеву (88-я ракетка мира), которая в прошлом году сменила спортивное гражданство с российского на французское, со счетом 7:5, 6:2.

В четвертьфинале 17-летняя россиянка, которая занимает 38-е место в рейтинге WTA, сыграет со второй ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко.

Как сообщал Charter97.org, 28 мая, в матче перового круга «Ролан Гаррос» Арина Соболенко победила россиянку Эрику Андрееву, cестру Мирры.