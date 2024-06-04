Сухопутные войска Кольского полуострова России уничтожены на войне в Украине 4.06.2024, 7:41

7,386

Главком армии Норвегии выступил со срочным заявлением.

Главнокомандующий армией Норвегии генерал Эйрик Кристофферсен заявил, что сухопутные войска России на Кольском полуострове «уничтожены» после больших потерь в войне против Украины.

Об этом сообщает Bloomberg.

Норвегия, являющаяся членом НАТО с 1949 года, за последний год не увидела существенных изменений в «позиции» России на своей границе, включая ядерные силы страны-агрессора и ее Северный флот, в то время как сухопутные силы России на Кольском полуострове «уничтожены» после крупных потерь в Украине, сказал Кристофферсен.

Главной задачей норвежских сил обороны в этом году он назвал поддержку Украины.

Генерал сказал, что это «большая операция», в которой задействовано «по меньшей мере» 10% логистического персонала норвежских военных, а также инструкторы.

По мнению Кристоферсена, у НАТО есть два-три года, чтобы подготовиться к тому моменту, когда Россия восстановит способность к конвенционной войне.