Скандал в Госдуме: соратник Кадырова Делимханов предупредил «неверных» о последствиях принятия «не тех» законов 4.06.2024, 8:06

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Представитель Чечни нервно отреагировал на инициативу вице-спикера.

Вице-спикер Госдумы РФ Владислав Даванков вынес на рассмотрение законопроект, который по сути противоречит Конституции России.

С одной стороны, инициатива касается сферы образования и национальной безопасности страны, но с другой - затрагивает права мусульман.

Законопроект подразумевает предоставление права учебным заведениям запрещать носить религиозную одежду, хиджаб и никаб.

Соратник главы Чечни Рамзана Кадырова Адам Делимханов высказал свое мнение по этому поводу в своем Telegram-канале, передает dialog.ua.

Народный депутат возмутился тем, что мусульманских девочек могут лишить права носить одежду, которую им полагается надевать согласно их вероисповеданию.

Адам Делимханов убежден, что это открытое нарушение прав граждан РФ согласно их религиозным убеждениям.

Соратник Кадырова в своей публикации многократно «воспел» Путина, который, по его мнению, лояльно относится к представителям разных религий в стране, чем подает пример остальным.

В своей гневной тираде, адресованной Владиславу Даванкову, Адам Делимханов отметил: «Хотелось бы также напомнить Даванкову, что в православии женщине тоже положено носить платок как символ боголюбия, женственности и смирения».

Чтобы никто больше не пытался продвигать в Госдуме подобных инициатив, свой пост депутат закончил предупреждением: «Если Даванков или кто-либо еще не понимают, что такое религиозные традиционные ценности и обычаи, то мы доходчиво ему и остальным это объясним».