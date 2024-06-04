«С этими небоскребами от нашего города ничего не останется» 2 4.06.2024, 8:40

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Гродненцы не в восторге от идеи возвести квартал с высотками.

В Гродно выставили на аукцион право проектирования и строительства многоквартирной жилой застройки на земельном участке в 10 гектаров. Согласно плану, на пустыре должен появиться квартал с домами высотой до 20 этажей. Реакция гродненцев в социальных сетях свидетельствует о том, что далеко не все горожане поддерживают такую идею, пишет nashaniva.com.

Торговый центр под носом, а исторический в шаговой доступности

Новый квартал должен появиться на улице Дубко, напротив торгового центра OldCity.

На 21 июня назначен аукцион по продаже права проектирования и строительства многоквартирной жилой застройки. Стартовая цена — 908 тысяч рублей (около 284 тысяч долларов).

Кроме пустыря, на участке находятся капитальные строения, включая жилые. Фундаменты бывших зданий, зеленые насаждения разных пород, подземные инженерные коммуникации — все это пойдет под снос.

Затраты на подготовку земли к строительству оценили в 7,5 миллиона рублей (около 2,4 миллиона долларов), что в восемь раз больше начальной цены объекта.

Судя по реакциям в социальных сетях, многие горожане недовольны тем, что на месте пустыря, гаражей, старых домов и зеленых насаждений появится именно жилой квартал с многоэтажками.

Самый понравившийся комментарий под постом в инстаграм-аккаунте одного из городских пабликов звучит так:

«С этими небоскребами от нашего красивого города ничего не останется, был красивый и зеленый, а теперь не пойми что», — пишет пользовательница, чей коммент набрал 31 лайк и стал самым популярным под обсуждением новости.

«Какой ужас, судя по второму фото… Три огромные домины испортят весь вид центра города с его низенькими красивыми историческими домиками. Зачем такие огромные [дома] в центре? Город ассоциируется с невысокими историческими постройками, а тут вдруг эти три домины будут торчать», — выражают недовольство пользователи.

«Ничего нового, каменные джунгли», — пишет еще один пользователь.

«Город потеряет свое лицо», — отмечают другие.

Также людей возмущает, что в районе станет еще меньше зелени.

Один из комментаторов делится своей историей, как полюбил город, когда в 1990-е переехал туда с семьей.

«Я просто влюбился в этот город, он утопал в зелени, транспорта было немного, я чувствовал кусочек западной культуры. Теперь город теряет свои позиции и становится обычным городом, как сотни других».

Комментатор также отмечает, что город нужно не только уплотнять застройкой жилых зданий, но и создавать зоны для отдыха.

Еще одна комментаторка замечает, что можно строить и в городе на пустырях. Но, по ее мнению, делать это нужно так, чтобы не портить общую архитектуру.

«Наш город славится тем, что сохранились старые улочки, и поэтому к нам едут туристы, этим мы и красивы, развиваться надо в этом направлении».

Другой комментатор считает, что городу нужно развивать пригороды и инфраструктуру там, а не уплотнять близкие к центру районы.

«В городе [должно быть] больше парков, а если и строить, то невысокие дома, а не этот колхоз».

Планы уплотнить район, который находится в нескольких километрах от исторического центра, не оценили и читатели популярного в Гродно городского сайта s13.ru. Самая массовая реакция на новость — возмущенный смайлик.

О том, что 370-тысячному городу не нужны 20-этажные здания, недавно высказывался гродненский краевед Мечислав Супрон. Напомним, что зимой в Гродно активно обсуждали тему строительства многоэтажных зданий на фоне Коложи. По этому поводу даже была создана петиция с просьбой ограничить высоту зданий в новом микрорайоне шестью этажами.