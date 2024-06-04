The Hill: Россия идет ва-банк 1 4.06.2024, 8:56

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Предоставления Украине дальнобойных ракет ATACMS недостаточно.

Журналист издания The Hill Марк Темницкий заявил, что оружие дальнего радиуса действия позволит Киеву наносить удары по военным объектам РФ и по складам с боеприпасами. Но чтобы полностью прекратилась война, такой помощи Киеву будет недостаточно.

Пока Запад тянул с принятием решения относительно нового пакета военной помощи, враг все это время укреплял свои позиции на Донбассе и Юге Украины.

Сюда стоит отнести как сами рвы и окопы, так и траншеи-лабиринты, которые тянутся на сотни километров. Задержка с военной помощью Украине позволила армии Путина захватить Авдеевку, а также продвинуться на других участках фронта.

Стоит отметить и недавнее наступление ВС РФ на Харьковщине. Чтобы Украина выстояла в этой войне, Запад еще больше должен усилить свою помощь Украине.

Директор программы Chatham House Джеймс Никси заявил, что сейчас Кремль идет в ва-банк, а ситуация в мире станет более опасной и турбулентной.

Он также отметил, что именно поэтому на Западе должны разработать стратегию военной помощи Украине, не стоит бояться предоставлять Украине новые виды оружия и военной техники, чтобы Киев сумел защитить себя и победить в войне против Путина.