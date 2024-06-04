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У Соловьева призвали к ядерным ударам по Польше

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  • 4.06.2024, 10:49
  • 4,974
У Соловьева призвали к ядерным ударам по Польше

И уничтожению всего польского народа.

В очередной раз на российском государственном телевидении публично призвали к применению Россией ядерного оружия. Пропагандисты потребовали нанести удар по Польше, используя 30-40 боеголовок.

Украинский блогер Денис Казанский, опубликовавший в своем ТГ-канале фрагмент телепередачи, которую ведет пропагандист Кремля Соловьев, отметил, что российские телеведущие на госТВ России призвали к ядерному удару по Польше и геноциду польского народа.

В частности, Казанский, кроме прочего, привел цитату одного из участников телепередачи, который заявил: «10-15 минут, и поляки исчезают с лица земли вместе со своим языком».

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