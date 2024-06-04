В войсках РФ появился новый «Чмоня», над которым насмехаются даже кремлевские пропагандисты 2 4.06.2024, 11:20

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Коллаж: NV.ua

Снаряжение солдата больше напоминает кухонную утварь.

В армии РФ появился очередной претендент на звание самого смешного российского солдата, пишет nv.ua.

При этом новый «Чмоня» оказался настолько карикатурным, что от насмешек над ним не сдержался даже кремлевский пропагандист и военный преступник Александр Сладков.

«Вот у нас такой внешний вид. Вот так выглядит у нас «ПВО» танка», — отметил Сладков, позируя рядом с вооруженным ружьем солдатом в древнем бронежилете и каске, больше походящей на кухонную утварь, чем на элемент защитного снаряжения.

✍️✍️✍️ Вот оно новейшее аналоговнет ПВО малого радиуса у россиян, с гордостью заявляет гореизвестный пиздабол Сладков.



Все по плану! pic.twitter.com/r17eSDZd89 — Pulse of Ukraine (@PulseOfUkraine) June 3, 2024