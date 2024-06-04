В войсках РФ появился новый «Чмоня», над которым насмехаются даже кремлевские пропагандисты2
- 4.06.2024, 11:20
- 2,906
Снаряжение солдата больше напоминает кухонную утварь.
В армии РФ появился очередной претендент на звание самого смешного российского солдата, пишет nv.ua.
При этом новый «Чмоня» оказался настолько карикатурным, что от насмешек над ним не сдержался даже кремлевский пропагандист и военный преступник Александр Сладков.
«Вот у нас такой внешний вид. Вот так выглядит у нас «ПВО» танка», — отметил Сладков, позируя рядом с вооруженным ружьем солдатом в древнем бронежилете и каске, больше походящей на кухонную утварь, чем на элемент защитного снаряжения.
✍️✍️✍️ Вот оно новейшее аналоговнет ПВО малого радиуса у россиян, с гордостью заявляет гореизвестный пиздабол Сладков.— Pulse of Ukraine (@PulseOfUkraine) June 3, 2024
Все по плану! pic.twitter.com/r17eSDZd89