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В войсках РФ появился новый «Чмоня», над которым насмехаются даже кремлевские пропагандисты

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  • 4.06.2024, 11:20
  • 2,906
В войсках РФ появился новый «Чмоня», над которым насмехаются даже кремлевские пропагандисты
Коллаж: NV.ua

Снаряжение солдата больше напоминает кухонную утварь.

В армии РФ появился очередной претендент на звание самого смешного российского солдата, пишет nv.ua.

При этом новый «Чмоня» оказался настолько карикатурным, что от насмешек над ним не сдержался даже кремлевский пропагандист и военный преступник Александр Сладков.

«Вот у нас такой внешний вид. Вот так выглядит у нас «ПВО» танка», — отметил Сладков, позируя рядом с вооруженным ружьем солдатом в древнем бронежилете и каске, больше походящей на кухонную утварь, чем на элемент защитного снаряжения.

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