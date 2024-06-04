В России предрекли удары «Томагавками» по кораблям Балтийского и Северного флотов 4.06.2024, 13:11

Замглавнокомандующего ВМФ РФ обеспокоен.

США могут ударить крылатыми ракетами «Томагавк» по местам базирования Балтийского и Северного флотов с датского острова Борнхольм в Балтийском море. Об этом в статье для журнала Минобороны «Военная мысль» заявил замглавнокомандующего ВМФ России адмирал Владимир Касатонов.

Он напомнил, что прошлой осенью США разместили на Борнхольме подвижный ракетный комплекс средней и меньшей дальности «Тифон», который способен бить по морским целям в радиусе до 400 км. Комплекс использует зенитные управляемые ракеты «Стандарт-6» системы ПВО «Иджис», летящие по квазибаллистической траектории.

«Наличие в составе комплекса "Тифон" крылатых ракет «Томагавк» с дальностью применения 2 400 км создаст угрозу поражения сил и объектов флота в районах базирования. С учетом вступления Финляндии и Швеции в НАТО данная угроза для Балтийского и Северного флотов будет только нарастать», — отметил Касатонов.

США не сообщали о переброске «Томагавков» на Борнхольм, однако способная их запускать установка Raytheon Standard SM-6 была впервые развернута в Европе. Издание Defence24 писало, что американские военные при необходимости могут доставить на Борнхольм «Томагавки». Сам остров издание называло «пришвартованным ракетным крейсером».