Z-пропагандист отчитался о «перехвате» ракет ВСУ на фоне уничтоженной ими цели 4 4.06.2024, 13:21

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Видеофакт.

В соцсетях высмеяли кремлевских пропагандистов, продолжающих расхваливать систему противовоздушной обороны РФ, несмотря на регулярные удары ракет и беспилотников по ее стратегическим объектам, пишет nv.ua.

В частности, пользователи обратили внимание на сюжет одного из федеральных каналов, корреспондент которого уверял своих зрителей, что все ракеты, запущенные ВСУ по Белгородской области были якобы успешно уничтожены.

«Все атаки отбила наша система ПВО», — уверял z-пропагандист.

При этом то, что о «перехвате» украинских ракет он отчитывался на фоне уничтоженного ими ангара, россиянина ничуть не смутило.