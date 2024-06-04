Z-пропагандист отчитался о «перехвате» ракет ВСУ на фоне уничтоженной ими цели

Z-пропагандист отчитался о «перехвате» ракет ВСУ на фоне уничтоженной ими цели4
- 4.06.2024, 13:21
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Видеофакт.
В соцсетях высмеяли кремлевских пропагандистов, продолжающих расхваливать систему противовоздушной обороны РФ, несмотря на регулярные удары ракет и беспилотников по ее стратегическим объектам, пишет nv.ua.
В частности, пользователи обратили внимание на сюжет одного из федеральных каналов, корреспондент которого уверял своих зрителей, что все ракеты, запущенные ВСУ по Белгородской области были якобы успешно уничтожены.
«Все атаки отбила наша система ПВО», — уверял z-пропагандист.
При этом то, что о «перехвате» украинских ракет он отчитывался на фоне уничтоженного ими ангара, россиянина ничуть не смутило.
A Russian "Z-journalist" says all attacks were repelled by Russian air defense. The building behind him strongly disagrees. pic.twitter.com/zkomxPuuii— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) June 4, 2024
"All attacks" except 95% of them... pic.twitter.com/RoLp6EsUnV— Marcus D (@marcus39884135) June 4, 2024
🤣🤣🤣🤣🤣— Uther CatFella Pendragon #NAFOCatsDivision 🐈 🇺🇦 (@Mahnfinger) June 4, 2024
All according to plan.... pic.twitter.com/vNWZdlnFNh