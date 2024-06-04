Ученые выяснили, как на организме сказывается употребление алкоголя в самолете 4.06.2024, 14:02

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Изменения происходили даже у здоровых и молодых людей.

Ученые из Института аэрокосмической медицины при немецком аэрокосмическом центре (DLR) обнаружили, что потребление алкоголя в самолете при низком давлении воздуха снижает уровень кислорода в крови и повышает частоту сердечных сокращений даже у здоровых и молодых людей. Результаты исследования опубликованы в журнале Thorax.

В рамках эксперимента 48 здоровых участников в возрасте от 18 до 40 лет случайным образом разделили на две группы. Одна группа провела ночь в стационаре, где атмосферное давление было на уровне моря, в то время как вторая группа отдыхала в специальной камере, имитирующей давление воздуха в самолетах, летящих на крейсерской высоте.

Двенадцать человек из каждой группы заснули после потребления алкоголя, количество которого было эквивалентно таковому в двух банках пива или двух бокалах вина. Оставшиеся участники двух групп тоже спали, но спиртные напитки не употребляли. Для получения более точных результатов исследования две недели спустя участников поменяли местами — те, кто на первом этапе употребил перед сном алкоголь, на втором засыпали трезвыми.

Выяснилось, что у людей, которые потребляли алкоголь в специальной барокамере (имитирующей условия пребывания в салоне самолета), насыщение крови кислородом в среднем снижалось до 85%, а частота сердечных сокращений повышалась (чтобы компенсировать более низкий уровень кислорода), в среднем почти до 88 ударов в минуту. Исследователи добавили, что такие нежелательные изменения происходили в организме в том числе здоровых и молодых людей.

По словам ученых, людям с хронической обструктивной болезнью легких и кардиореспираторными заболеваниями следует воздерживаться от алкоголя во время полета.