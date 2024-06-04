В Гродненском районе трижды угнали один и тот же автомобиль 4.06.2024, 14:47

Возбуждены уголовные дела.

В Гродненском районе один автомобиль угнали три раза. Возбуждены уголовные дела, сообщили в УВД.

Установлено, что 46-летний житель областного центра работал на пилораме в деревне Гумбачи Гродненского района. Мужчина занимался починкой автомобилей и трактора, принадлежащих директору. Во дворе дома вблизи пилорамы стояла Mazda со спущенным задним колесом, она также принадлежала директору. В один из дней мужчине нужно было поехать к знакомому в деревню Богушовка, поэтому он подкачал колесо чужого авто и сел за руль.

На обратном пути колесо Mazda спустило, водитель не справился с управлением и врезался в припаркованный Fiat. Мужчина скрылся с места аварии и вернул автомобиль директора. Последний узнал о поездке на следующий день и потребовал восстановить поврежденный капот и решетку радиатора.

Через несколько дней этому же мастеру вновь понадобилось ехать в деревню. На этот раз в Mazda не было топлива, поэтому он слил два литра с дровокола и заправил машину. Когда мужчина вернулся на пилораму, к нему пришли трое парней 16−18 лет. Старший принес два литра пива, чтобы совместно распить. После выпитого алкоголя мастер уснул. Разбудил его директор, который пытался найти свое авто.

Выяснилось, что пока мужчина спал, парни вытолкали Mazda за пределы лесопилки и поехали кататься. Молодые люди направились в деревню Новая Гожа за своим другом. Приехав за ним, 18-летний водитель попросил вынести бутылку с водой, чтобы залить ее в радиатор, так как была утечка охлаждающей жидкости. После чего они поехали на озеро, чтобы залить еще воды. В какой-то момент транспортное средство не завелось — заклинил двигатель.

Следственный комитет возбудил в отношении 46-летнего мастера и 18-летнего парня уголовные дела за угон.