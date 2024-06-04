С нововведением для ИП началась неразбериха 4.06.2024, 15:47

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Чиновники дали заднюю.

Налоговики планировали, что с 1 июля обяжут всех индивидуальных предпринимателей представлять декларации только в электронном формате. Однако 4 июня Министерство по налогам и сборам сообщило, что перенесут это требование.

Причина переноса — загруженность специальных регистрационных центров, которые могут проверять электронные цифровые подписи. Из-за этого в МНС жаловались ИП, что не могут выполнить требование по электронным декларациям.

«Представленные индивидуальными предпринимателями налоговые декларации (расчеты) на бумажном носителе после 1 июля 2024 года будут приниматься налоговыми органами в установленном порядке», — сообщают в МНС.