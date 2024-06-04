закрыть
4 июня 2024, вторник, 16:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

С нововведением для ИП началась неразбериха

  • 4.06.2024, 15:47
  • 1,864
С нововведением для ИП началась неразбериха

Чиновники дали заднюю.

Налоговики планировали, что с 1 июля обяжут всех индивидуальных предпринимателей представлять декларации только в электронном формате. Однако 4 июня Министерство по налогам и сборам сообщило, что перенесут это требование.

Причина переноса — загруженность специальных регистрационных центров, которые могут проверять электронные цифровые подписи. Из-за этого в МНС жаловались ИП, что не могут выполнить требование по электронным декларациям.

«Представленные индивидуальными предпринимателями налоговые декларации (расчеты) на бумажном носителе после 1 июля 2024 года будут приниматься налоговыми органами в установленном порядке», — сообщают в МНС.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Беларусь и новая Атлантическая хартия
Беларусь и новая Атлантическая хартия Олег Белоколос
Путин пошел в белорусскую школу
Путин пошел в белорусскую школу Ирина Халип
Доживет ли Российская Федерация до 2028 года?
Доживет ли Российская Федерация до 2028 года? Дмитрий Чернышев
Тайное укрытие с выходом в ад
Тайное укрытие с выходом в ад Владимир Халип