Поворот не туда Михаил Брошин

4.06.2024, 15:59

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Почему провалилась пиар-акция «Лукашенко на мотоцикле».

Похоже, приближающееся 70-летие правителя Беларуси совершенно не радует. Вместо того, чтобы наслаждаться прелестями пенсии, он вынужден доказывать окружающим, что еще «о-го-го!» Но очередной перформанс на эту тему провалился.

Придворный телеканал опубликовал фото, на котором Александр Лукашенко запечатлен на мотоцикле. Такого рода кадры случайно в массовое пространство не вбрасываются. Снимок должен был продемонстрировать, что правитель молод душой и телом до такой степени, что способен укротить «железного коня».

Эффект получился обратный. Лукашенко едет на «дедовском» трехколесном мотоцикле, от чего попахивает не крутизной, а нафталином. Да и выглядит совершенно не по-молодецки. Его выражение лица транслирует не удовольствие от ветра в лицо, а раздражение.

Борис Ельцин накануне выборов 1996 года, отплясывавший на сцене в предынфарктном состоянии, тем не менее излучал позитив и свою задачу решил. А вот Александр Лукашенко, скорее, произвел обратный эффект.

Ситуацию усугубляет фон в лице рассекающего на настоящем байке Сергея Тетерина. Вот кто кажется удальцом, хотя ненамного моложе Александра Лукашенко (6,5 лет) и тоже уже достиг пенсионного возраста. Правитель же на контрасте особенно мрачен.

В результате сеть заполонили не восторженные отзывы, а мемы. Дружный смех – явно не то, что планировалось достичь посредством пиар-акции «Лукашенко на мотоцикле».

Попытка изобразить правителя «беспечным ездоком» провалилась. Пропаганда подчеркнула то, что хотела скрыть – правитель и физически совсем не молод, и морально устарел.

Михаил Брошин, «Салiдарнасць»