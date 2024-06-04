Аналитик объяснил, почему газопровод «Сила Сибири» стал слабостью Кремля 4.06.2024, 16:05

Это очень хорошо для Украины.

Российский газ не нужен Китаю — об этом Пекин предупредил Москву. При этом отсутствие рынков сбыта приведет к тому, что экспорт «голубого топлива» из РФ умрет.

Такое объяснение нефтегазового эксперта Михаила Крутихина NV привел в статье «Налог на войну. Как Путин „доит“ своих нефтяников и почему с газовщиками этот фокус уже не пройдет».

Крутихин говорит, что между Россией и Китаем заключен контракт на поставку дополнительно 10 млрд кубометров газа. В документе дата не обозначена, но для его выполнения необходимо дорогостоящее строительство газопровода с Ямальского полуострова (север западной Сибири). При этом и газопровод Сила Сибири-1, который поставляет по 38 млрд кубов газа в Китай из восточной Сибири, не сможет качать «голубое топливо» с этих месторождений оговоренные 30 лет, — и ему тоже будет необходима подпитка с Ямала. Поэтому Москва так упорно продвигала идею Силы Сибири-2 — чтобы построить за счет китайцев длинный ямалский газопровод и обеспечить себя контрактами на поставку газа на несколько десятилетий.

«Но китайцы предупредили [Путина]: хватит вам заводить разговоры об этом новом газопроводе, нам он совершенно не нужен, — пояснил Крутихин. — Я смотрю все китайские балансы по газу: там совершенно не нужен газ. Даже по нулевой цене китайцам он не нужен».

Эксперт предполагает, что Газпром все-таки будет вынужден построить по российской территории газопровод с Ямала, потратив на это огромные деньги.

«Это очень хорошо для Украины, — пусть деньги разворуют при строительстве этого газопровода, вместо того, чтобы они финансировали войну», — уверяет Крутихин.

Он считает, что в итоге российский газовый экспорт сократится, и Газпром будет сосредоточен на внутренних потребителях. При этом частично газ, — около 20 млрд кубометров в год — россияне будут поставлять в Казахстан и Узбекистан. Этим странам не хватает собственного «голубого топлива», потому что там получила развитие газохимическая отрасль и идет экспорт в Китай.

«Но других потребителей газа (для Газпрома) мы не видим. Все эти разговоры о том, что российский газ может пойти в Индию через какие-то странные маршруты, не соответствует действительности», — завершает Крутихин.