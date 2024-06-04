Z-военкор признал, что Украина и Запад обыграли Путина 3 4.06.2024, 17:08

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И рассказал о провале плана Кремля «санитарной зоне» под Харьковом.

В российских Z-каналах нарастает разочарование из-за ситуации на Харьковском направлении. Россия не только не достигла каких-то успехов в ходе наступления, но еще и получила удары HIMARS по своей территории. Пропагандист Алексей Живов заявил, что операцию нужно прекращать, а россиянам в Белгородской и Курской областях терпеть.

С соответствующим заявлением Z-военкор выступил 4 июня на своем канале в Telegram, передает Диалог.UA.

Живов признал, что затея Путина о «санитарной зоне» под Харьковом полностью провалилась.

«Что мы имеем? Страны НАТО и Столтенберг (генсек Североатлантического альянса - ред.) делают подлые очень заявления, что разрешают Украине наносить удары вглубь территорий России по нашим военным объектам и войскам… на достаточно большую глубину. Они, видимо, не чувствуют от нас вообще никакой угрозы… Для чего Харьковская операция была запланирована? Чтобы отодвинуть линию фронта и не позволять наносить удары по Белгородской области… Сейчас из-за того, что западные страны предоставили оружие дальнобойное, санитарная зона по большому счету бесполезна… Эта игра ракетная, к сожалению, пока полностью под контролем западных стран. Мы говорим, что сделаем санитарную зону на 20 км, а они тут же предоставляют противнику ракеты, которыми можно стрелять на 100 км. И смысл санитарной зоны пропадает! Смысл Харьковской операции пропал! Либо надо делать санитарную зону на глубину до 300 км… Либо прекращать Харьковскую операцию… Эти скачки эскалации противник нам каждый раз готовит: на каждый наш ход уже готов контрход, который ставит нас в менее выгодную ситуацию. В шахматах такая ситуация называется цугцванг. Очевидно, что та стратегия, которую мы избрали, она… слово «нерабочая» не хотелось бы употреблять, но не помогает нам добиться результата», - жаловался Z-пропагандист.

Он с горечью констатировал, что у России немного вариантов дальнейших шагов. Ядерный удар Живов исключил, отметив, что от него России «станет только хуже».

«Что нам делать? У нас не так много вариантов. Самый простой и единственный рабочий - это терпеть, терпеть обстрелы», - констатировал Z-блогер.