Лукашисты будут судить известного коммуниста за измену государству 4.06.2024, 17:35

Ему грозит 25 лет тюрьмы.

Известного коммуниста Владимира Тюхая начнут судить по двум частям статьи «Измена государству», а также по «принуждению лица к участию в преступной деятельности с применением насилия или уничтожением имущества», сообщает «Наша Нiва».

Непонятно, есть ли в деле политическая составляющая. Всего Тюхаю грозит до 25 лет колонии.

В 2020-м мужчина помогал милиции патрулировать улицы. Он жаловался телеканалу ОНТ, что «не может выйти с семьей на улицу в воскресенье». Поэтому, мол, он и еще девять его приятелей вступили в дружины, чтобы «отслеживать, не проходит ли где-то несанкционированное мероприятие».

После Тюхай выступал на различных диалоговых площадках и провластных мероприятиях.