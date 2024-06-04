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«Я бы такое есть не стал»: обычная выгрузка хлеба повергла белоруса в шок

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  • 4.06.2024, 17:49
  • 2,752
«Я бы такое есть не стал»: обычная выгрузка хлеба повергла белоруса в шок

Видео.

Один из читателей «Онлайнера» прислал видео из Пинска, где в одном из магазинов ему на глаза попались грузчики, которые — неожиданно — выгружали хлеб.

Казалось бы, что может пойти не так в процессе разгрузки хлеба, который зарегламентирован большим числом четких правил, направленных на сохранение высокого качества продукции? Смотрите сами.

Сомнения у автора ролика вызвали перчатки рабочего, которые, судя по цвету, далеко не первого дня свежести. К этому добавляется выгрузка в продовольственные корзины, где обычно возят сумки, продукты, иногда — детей. А хлеб-то без упаковки!

Автор видео отметил, что такое отношение к санитарным нормам недопустимо, и заявил, что сам он такой хлеб есть не стал бы. А вы?

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