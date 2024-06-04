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Глава «Белллегпрома» жалуется на китайцев

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  • 4.06.2024, 18:04
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Глава «Белллегпрома» жалуется на китайцев

Банки КНР не хотят работать с предприятием.

Председатель концерна «Беллегпром» Татьяна Лугина рассказала о проблемах с китайскими банками. Оршанский льнокомбинат собирается приобрести за рубежом 20 прядильных машин за 10 миллионов долларов для переработки короткого льноволокна и хочет подстраховаться.

«Мы бы хотели работать по форме аккредитива, когда в китайских банках Оршанский льнокомбинат оформляет аккредитивную форму сохранения денежных средств и аккредитив открывается, когда оборудование приходит и устанавливается непосредственно на производстве, — цитирует слова председателя «Беллегпрома» БЕЛТА. — С чем мы столкнулись? На сегодняшний день ни один китайский банк не был готов под Оршанский льнокомбинат открывать аккредитив.

Такой вопрос мы подняли и попросили помочь нам разобраться. Поскольку денежные средства немалые, 80% предоплаты хотят наши партнеры».

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