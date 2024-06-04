Зеленский провел Ставку 4.06.2024, 19:52

Обсудили приоритетное размещение новых систем ПВО.

Во вторник, 4 июня, прошло очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. На нем присутствовали главка ВСУ Александр Сырский и министр обороны Украины Рустем Умеров.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на публикацию президента Украины Владимира Зеленского в Telegram-канале.

«По возвращении в Киев в первую очередь провел Ставку, чтобы получить все обновления по поводу изменений на поле боя. Заслушал доклад Главкома Александра Сырского о ситуации на основных направлениях», - написал Зеленский.

Кроме того, на Ставке были доклады министра обороны Рустема Умерова, министра по стратегическим отраслям промышленности Александра Камышина. В частности, речь шла о борьбе с российскими «орланами», «ланцетами» и другими дронами и развитии собственных технологий беспилотников и РЭБ.

«Мы также определили приоритетные направления для размещения ожидаемых систем ПВО», – сообщил президент Украины.

Также на Ставке присутствовал начальник Генштаба Анатолий Баргилевич. Он доложил о состоянии подготовки, комплектования вооружением и личным составом бригад и резервов.

Главы Харьковской, Сумской и Черниговской военных администраций доложили о дальнейшем возведении фортификаций, защите важных объектов, в частности генерации, и текущем состоянии обеспечения людей светом.