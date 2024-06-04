Врач назвал самый быстрый способ протрезветь 4.06.2024, 21:41

Совет очень простой.

Застолье может привести к беде. И речь не только о переедании. Чрезмерное употребление спиртных напитков может стать причиной инсульта. Врач-терапевт Алексей Жито рассказал, как быстро протрезветь, а заодно и уберечься от страшной болезни.

Совет простой – выйти на улицу и подышать свежим воздухом.

«Подышать свежим воздухом на улице после или во время обильных возлияний и употребления тяжелой пищи – мяса, жирных салатов, десертов – очень полезно, даже обязательно. Во-первых, выходя из помещения, мы физически забываем про еду и не съедим, не выпьем лишнего, не нарвемся на гипертонический криз из-за алкоголя, на инсульт, приступ головной боли», – сказал доктор.

Прогулка на свежем воздухе поможет быстрее вывести этанол из организма. Зимой алкоголь выветрится быстрее. Но летние прогулки также эффективны. Чем чаще человек будет выходить из-за стола, тем лучше.