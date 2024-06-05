«Ввоз авто в возрасте до пяти лет фактически запрещен» 5.06.2024, 7:53

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Как изменят ситуацию новые правила пригона машин в Беларусь.

С 4 июня литовская таможня вводит новые правила вывоза с территории страны в Беларусь автомобилей не старше 5 лет. Перегонщики в ступоре от некоторых из них, пишет «Наша Ніва».

Требования усилили и распространили на все авто, независимо от цены и двигателя

Часть этих требований с 23 марта применялась к автомобилям с объемом двигателя более 1,9 литра или дороже 50 тысяч евро.

Выполнить их было возможно, так как главным было оплатить авто из белорусского банка. Договор купли-продажи, платежка, инвойс и экспортная декларация должны были быть оформлены на покупателя из Беларуси, который подтверждал в гарантийном письме, что покупает авто для личного пользования на территории Беларусь и что оно не будет перепродано в Россию.

От продавца также просили подтвердить факт получения денег и сообщить, что он знает, кем является покупатель, гарантирующий, что машина не попадет в РФ.

Начиная с 4 июня, эти требования распространили на любые авто из Европы, США или других стран (независимо от их стоимости и объема двигателя), с момента выпуска которых прошло не более 5 лет.

И самое главное, что добавились новые. Сейчас для успешного вывоза авто из ЕС таможенники требуют показать еще и декларацию от производителя.

Что говорят перегонщики

Собеседник из числа перегонщиков считает, что выполнить этот пункт будет почти невозможно.

«С ночи машины моложе 5 лет не выпускают, даже если у них уже были оформлены экспортные. Также таможня в Литве с сегодняшнего дня не открывает EX (экспортный декларации) на любые автомобили моложе 5 лет. Это фактически полный запрет на импорт таких авто в Беларусь», — считает мужчина.

По информации собеседника, то же самое происходит и в Польше. Польская таможня оформляет экспортные декларации только на машины старше 5 лет.

Перегонщик считает, что получить декларацию от производителя смогут только официальные дилеры, которые легально поставляют новые машины в Беларусь.

Среди других требований, которые, по мнению собеседника, сложно выполнить: представление выписки со счета транспортной компании с подтверждением получения оплаты за доставку авто.

«Обычно за доставку рассчитываются по факту приезда машины в Беларусь. Чаще всего наличными. Изредка переводом, но никто не платит за транспортировку вперед», — отмечает перегонщик.

Собеседник говорит, что, например, литовские перевозчики не смогут выполнить и этот пункт, так как банки Литвы давно не принимают платежи из Беларуси. Но этот пункт можно выполнить, если заказать доставку в польской или, например, казахстанской компании.

Главным препятствием на пути подержанных авто в возрасте до 5 лет перевозчик называет именно требование иметь декларацию от производителя.

«Санкции не запрещают продавать в РФ машины с объемом двигателя до 1,9 литра и стоимостью до 50 тысяч евро. Но этот закон более жесткий, так как не разделяет машины по цене и объему двигателя. То есть он более строгий, чем сами санкции, так как расширенный пакет документов теперь требуют и на те машины, которые не находятся под общими санкциями ЕС», — объясняет перегонщик.

Почему именно машины до 5 лет?

Для авто в возрасте до 5 лет действуют самые маленькие таможенные тарифы. Из-за этого в большинстве случаев все пытались пригонять именно такие авто.

Правда, и более старые машины тоже везут. Недавно «Наша Ніва» обращала внимание на это. В продаже можно встретить 15-летние иномарки, которые привезли из Европы.

Как следует из нововведения, везти авто старше 5 лет по-прежнему можно без расширенного пакета документов.

В информации на сайте литовской таможни говорится о том, что документ приняли сразу пять стран ЕС. Их не перечисляют, но наиболее вероятно, что к соглашению присоединились Польша, Литва, Латвия, Эстония и Финляндия. Ведь каждая из этих стран имеет совместную границу с Беларусью и/или Россией. Документ подписали 9 мая, но опубликовали только 3 июня, то есть меньше чем за сутки до того, как он вступил в силу.