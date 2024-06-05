«В чем-то Андрей серьезно накосячил» 1 5.06.2024, 9:01

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Андрей Турчак

Что стоит за унизительной ссылкой секретаря генсовета «Единой России» на Алтай?

Решение главы РФ Владимира Путина назначить секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака временно исполняющим обязанности Республики Алтай стало для чиновника не понижением, а «казнью» за просчеты в работе, рассказали «Медузе» близкие к администрации Путина источники.

«Это можно сравнить с высылкой в колонию-поселение. <…> В чем-то Андрей серьезно накосячил», — отметил один из собеседников издания. Он также обратил внимание на то, что Путин объявил Турчаку о переводе на новую должность по видеосвязи, хотя до этого при назначении временно исполняющих обязанности глав субъектов встречался с ними лично.

В ходе видеоконференции Турчак попросил президента о встрече. Тот заверил, что готов «увидеться и поговорить», но сразу же добавил, что Алтай — «регион непростой». В результате Турчак, который до этого осуществлял операционное управление «Единой Россией», потерял позиции в «вертикали власти», отмечают источники «Медузы».

Еще недавно Турчак пользовался явным расположением Путина и яростно поддерживал войну в Украине, а также постоянно ездил на оккупированные территории и на линию фронта. Путин даже назначил его главой рабочей группы по мобилизации. Однако затем такое поведение начали копировать другие и «Турчаком стал каждый второй» российский политик, отмечает собеседник «Медузы».

При этом Турчак «плотно занимался новыми территориями» и его понижение может быть связанно именно с каким-то «косяком» на оккупированных землях, говорит близкий к АП источник. Также он не исключает, что на карьере Турчака плохо сказалось то, что он много лет дружил с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным и поддерживал его в конфликте с бывшим главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу.

Еще одной причиной «разжалования» Турчака может быть провал ветеранов войны в Украине на праймериз «Единой России» перед региональными выборами. При этом руководство партии, включая самого Турчака, приложило максимальные усилия для их продвижения — военные автоматически получали 25% голосов сверх того, что они набрали в ходе голосования.

Также, по словам источников «Медузы», на решение Путина отправить Турчака на Алтай могла повлиять «чересчур сильная активность» последнего в Петербурге. В частности, он играл самостоятельную роль в городе и ставил своих людей в местные отделения «Единой России» и администрации муниципалитетов. «[Губернатора Петербурга Александра] Беглова напрягало, он донес информацию президенту», — утверждает собеседник издания, близкий к властям города.

В то же время, как пишет «Новая газета. Европа», Алтай, куда Путин «сослал» Турчака, стал местом отдыха подсанкционной элиты и высших чинвоников. Здесь построили свои комплексы Сбербанк, Газпром и АФК «Система». Но само возвращение Турчака в губернаторское кресло (в 2009–2017 годах он возглавлял Псковскую область) может означать конец его карьеры в федеральной власти. В таком случае он войдет в историю как заказчик жесткого избиения журналиста Олега Кашина в 2010 году, после того как Кашин назвал его в комментариях к ЖЖ «сраным Турчаком».