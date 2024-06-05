«Ведро боровиков, два подосиновика, лисички три, класс!» 5.06.2024, 9:32

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В лесах Беларуси появились первые июньские грибы.

Беларусские грибники начали собирать первые июньские лисички и боровики, пишет Tochka.by.

Еще в мае некоторые поклонники тихой охоты находили в Могилевской и Гомельской областях проклюнувшиеся дары леса. Правда, уже 1 июня многие жаловались на отсутствие «даже поганок», пишет сообщество «Грибы Беларуси 2024» в соцсети VK. Плюс ко всему — мошкара атаковала грибников и не давала собирать урожай.

Грибы. Фото: Грибы Беларуси 2024 / VK

Грибы. Фото: Грибы Беларуси 2024 / VK

Уже 2 июня в сообщениях говорилось, что «нормально лисички пошли». Сперва они появились в лесах Лоевского района, в Чаусском районе, Бобруйске. А под Могилевом уже есть и боровики.

Грибы. Фото: Грибы Беларуси 2024 / VK

«Да все нормально, ведро боровиков, два подосиновика, лисички три. Все класс», — написал один из участников сообщества.

Однако многие жалуются как раз на то, что не могут отправиться на тихую охоту, поскольку во многих районах введены запреты и ограничения на посещение лесов.