Комедия «Лавров в Африке» Телеграм-канал «СерпомПо»

5.06.2024, 9:37

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Почему бы ему не съездить «отдохнуть» в Бахмут?

Даже рептильный «Коммерсант» не удержался от насмешливого репортажа о посещении Лавровым Республики Конго, его пустопорожних разговорах с главой МИД страны Гакоссо и президентом Сассу-Нгессо.

«Здесь у вас отдыхаешь душой», - сообщил хмурый Лавров африканцам. Что так? Отчего не в Мариуполе и Бахмуте? Почему туда не съездить отдохнуть? Посмотреть на дело рук своих, Лавров?

Юмористические похождения по миру Лавров продолжал так: «Вспомните, как ливийцы жили при Муаммаре Каддафи. Западу не нравилось, что они живут хорошо, но без всякой западной демократии, и они эту страну просто разрушили, а самого Каддафи уничтожили … То же самое Запад сотворил с Ираком, где, как и в Афганистане, после западного вмешательства и навязывания демократии западного образца начались проблемы...»

Гакоссо ответствовал Лаврову: «Многие просто не знают, что русская душа зародилась именно во времена Киевской Руси».

Сценарий комедии «Лавров в Африке» готов.

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